Медведеву мало ограничений для НКО

О необходимости дополнительных мер по противодействию ряду некоммерческих организаций заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, иностранные неправительственные организации пытаются обострять ситуацию в ряде регионов, в том числе дискредитируя власти, передает ТАСС.

«Иностранные неправительственные организации пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах, в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций, для этого привлекают близкие к ним интернет-СМИ, — заявил Медведев. — [Они] используют различные надуманные поводы для переосмысления событий отечественной истории, проводятся масштабные информационные кампании по дискредитации руководства отдельных территориальных образований, в том числе субъектов Федерации. Надо принять дополнительные меры по противодействию таким некоммерческим организациям».

В последнее время в Госудму внесли ряд законопроектов, которые ужесточают контроль государства над НКО, расширяют понятие «иноагента», осложняют проведение массовых акций.