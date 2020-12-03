Минкульт выделяет миллионы на шоу Татьяны Навки в период пандемии

Министерство культуры выделит 30 млн рублей на ледовые шоу Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Показы ледовых представлений «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» пройдут с 23 декабря по 8 января.

Деньги выделяются как субсидия на «реализацию творческого проекта в сфере музыкального, театрального и народного творчества», пишут «Открытые медиа». Непосредственным получателем стала ассоциация музыкантов «Академия народной музыки», учрежденная Московским фондом сохранения культуры, который основала мэрия Москвы.

По условиям соглашения, «Академия» с 23 декабря по 8 января должна провести 17 представлений в московском дворце спорта «Мегаспорт». Посмотреть представление должны не менее 25 500 человек. Худрук проекта — Татьяна Навка. Таким образом, каждое шоу должны посетить 1500 человек, а один зритель обойдется бюджету в 1176 руб. На сайте компании «Навка Шоу» открыта продажа билетов, которые стоят от трех до семи тыс. руб.

В 2018 году «Собеседник» писал, что Минкульт и Минобр выделили на шоу Навки 18 млн рублей. По данным издания, ледовые представления также спонсирует Сбербанк, «Транснефть», «ФосАгро», Газпромбанк и РЖД.