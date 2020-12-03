Экс-президенты США готовы личным примером показать безопасность вакцинирования от COVID-19

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон заявили, что готовы публично, под видеокамеры, сделать прививки от коронавируса, чтобы повысить доверие общества к безопасности вакцины, как только ее одобрит Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами страны. Как сообщает CNN, экс-президенты надеются, что информационная кампания станет мощным сигналом, и поможет чиновникам от здравоохранения которые пытаются убедить население пройти вакцинацию. Пока о начале всеобщей вакцинации в США не объявляли.

«Президент Клинтон обязательно сделает вакцину, как только она станет для него доступной, исходя из приоритетов, определенных должностными лицами общественного здравоохранения. И он сделает это в общественных местах, если это поможет побудить всех американцев сделать то же самое», — сказала пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена.

Российский президент Владимир Путин пока так и не вакцинировался от COVID-19. При этом 2 декабря он поручил начать массовую вакцинацию в стране отечественным препаратом, начав с учителей и врачей.

Отвечая на вопрос, не стоит ли Путину последовать примеру бывших президентов США, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал журналистам: «Мы давно уже начали это делать. Если вы обратили внимание, вы видели и слышали, что это состоялось у многих членов Совета безопасности. «Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире».

«Именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом, на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью», — подчеркнул Песков.

На вопрос, будет ли президент выступать таким примером, Песков вновь заявил, что Путин сам сообщит о своем решении.