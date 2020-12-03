В Белоруссии независимый портал лишили статуса СМИ

Экономический суд Минска по иску Мининформа лишил статуса СМИ независимый портал TUT.BY. Министерство считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые порталу ранее вынесли предупреждения, наносит вред государственным интересам.

С 7 августа TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.