Дмитрий Колезев об отставке Чубайса

Уход Анатолия Чубайса из «Роснано» нужно как-то осмыслить. Уход этот, возможно, в никуда — уже объявлено, что Путин пока не планирует встречаться с Чубайсом, то есть никакого крупного назначения Анатолия Борисовича не ждет. Ходили слухи про «освоение Арктики», но они, видимо, оказались околокремлевской шуткой. Да и реальное освоение Арктики — настолько ресурсоемкое (а значит коррупционное) направление, что вряд ли Путин решится доверить его Чубайсу — далеко не самому близкому себе человеку. Теперь говорят еще про постпредство в ООН, но пока это тоже на уровне слухов.

В отставке Чубайса видится прежде всего экономический и управленческий смысл. «Роснано» выступало как государственный венчурный инвестор, за 12 лет проинвестировав около 0,5 трлн рублей. Деньги в масштабах страны скромные (в среднем 41 млрд рублей в год — примерно как две «Раши тудей»), но в условиях дефицита ресурсов и это — деньги. И мы уже видим, как этот финансовый поток переходит под контроль Сергея Чемезова (вместе с назначением на «Роснано» его соратника Сергея Куликова). Куликов, кроме того, специалист по военным технологиям, а это также соответствует общему тренду милитаризации: в стране всё, и нанотехнологии тоже, должно быть подчинено делу обороны.

Тут можно пуститься в рассуждения о том, насколько успешным было чубайсовское «Роснано». Вопрос скорее для экономического аналитика, а навскидку можно найти факты и цифры как в пользу, так и против чубайсовского менеджмента. В 2019 году «Роснано» показало чистый убыток в 16,5 млрд рублей, но до этого все-таки выходило на самоокупаемость и работало с прибылью. Были крайне неудачные проекты («Нитол», «Лиотех»), были сравнительно успешные («Хевел», «Метаклэй», «Монокристалл»). Портфельная компания «Роснано» OCSiAl даже достигла капитализации в $1 млрд. Заявляли о создании 40 тыс. рабочих мест. Кроме того, «Роснано» полностью вернуло налогами в бюджет все затраченные на ее создание деньги — около 130 млрд рублей.

Но есть в отставке Чубайса и политическое звучание. В прошлом году Владимир Путин заявил, что «либерализм изжил себя», говоря прежде всего о Европе. Однако его точка зрения распространяется и на либералов внутри страны, главным из которых был и остается Чубайс. Увольнение Чубайса можно воспринять как иллюстрацию тренда на снижение влияния либерализма как политического и экономического учения в России. Да, помимо Чубайса есть еще много фигур либерального толка (крупнейшая — Греф), но Чубайс является символом, связывающим путинский режим с либеральной ельцинской эпохой. С его увольнением эта связь если не рвется, то ослабевает.

Мое лично отношение к Чубайсу — скорее позитивное, при всех оговорках о «либерале на службе у Путина». Да и Путин, судя по тому, что мы знаем, Чубайса скорее терпел, чем считал своим менеджером. Трудно сказать, почему терпел (обязательства перед Ельциным и Семьей? Перед США? Дань уважения российскому «либеральному клану»?). Но теперь эта причина потеряла свой вес. Интересно еще, удастся ли Анатолию Чубайсу уйти на почетную пенсию без кремлевского «выходного пособия» в виде уголовного дела. Думаю, желающих «расправиться с Рыжим» (слишком умным, слишком независимым, слишком смелым — по меркам их мира, конечно) немало.

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