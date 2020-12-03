Глава Минюста заявил о «юридической войне» против России

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что стране объявлена «юридическая война».

«Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

В качестве примера министр назвал дело в иностранных судах, где бывшие акционеры ЮКОСа взыскивают с России более $50 млрд.

В 2014 году Арбитражный трибунал в Гааге присудил бывшим акционерам компании компенсацию от России в $50 млрд. В 2016 году окружной суд Гааги отменил это решение. В феврале 2020 года Апелляционный суд вновь удовлетворил жалобу экс-акционеров, причем сумма увеличилась с учетом пени с $50 до $57 млрд. Россия обжаловала решение суда.

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