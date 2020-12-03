Власти Москвы открывают электронную запись на вакцинацию от COVID-19

C 4 декабря в Москве можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса — пока прививки доступны не всем.

«С целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. — В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять».

Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. При этом эксперты отмечают, что ни производители, ни дистрибьюторы пока не имеют права продавать вакцину ни в розницу, ни в больницы.