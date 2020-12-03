Чубайс объявил о завершении работы в «Роснано»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил, что сегодня последний день его работы в компании. «Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал Чубайс, выступая в четверг на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, передает РБК.



Чубайс поблагодарил сотрудников и партнеров компании, отметив, что все они выполнили «ту миссию, которую на себя взвалили»: «Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия России создана».



Сегодня правительство России утвердило директиву, предписывающую представителям государства в совете директоров «Роснано» голосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса и избрание председателем правления компании Сергея Куликова.

О предстоящем назначении главой «Роснано» первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова президент Владимир Путин сообщил 2 декабря на встрече с ним. При этом встречи Путина с Чубайсом не было. «Не было таких планов. Не то, чтобы кто-то отказался», — пояснил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — Нет четкого протокола, что должен обязательно быть на встрече уходящий руководитель. Это не означает, что у президента нет и не было контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону».