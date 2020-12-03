В Минюсте предлагают ввести статус иноагента для коммерческих организаций

Применять статус «иностранный агент» не только к некоммерческим, но и к коммерческим организациям, в том числе к обществам с ограниченной ответственностью предлагает заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

«В законе FARA (закон США об иностранных агентах) — любая организация, в том числе и коммерческая. А что, если ООО получает деньги, занимается политикой — это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет», — сказал Свириденко на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас закон рассматривает получение иностранного финансирования как главный критерий иностранного агента. Между тем, по словам Свириденко, тема «гораздо глубже, гораздо сложнее», и речь должна идти не только о прямом финансировании, но и о материальных благах, услугах и консультациях.

«Ограничивать субъектом не нужно, ограничивать финансами — не нужно. Это любая деятельность, любое финансирование, любые блага», — добавил Свириденко.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сегодня рекомендовал нижней палате поддержать законопроект о мерах противодействия угрозам нацбезопасности, который предполагает возможность наделения статусом иноагента общественных объединений и физических лиц.