У производителей нет права на распространение вакцины от COVID-19

Правительство с декабря включило вакцины для профилактики коронавируса в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но так и не зарегистрировало цены на них. По закону, такие препараты не могут быть «реализованы» и «отпущены», если цена на них не зарегистрирована, пишет «Фармацевтический вестник». Это значит, что ни производители, ни дистрибьюторы не могут продавать вакцину ни в розницу, ни в больницы. При этом президент объявил, что массовая вакцинация должна начаться в конце следующей недели, а некоторые больницы уже сообщают о возможности привиться.

Сейчас правительство и производители изучают «издержки» производителей, чтобы определить, сколько может стоить вакцина, рассказал «ФВ» источник, близкий к НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Представители института, а также Министерства здравоохранения и Российского фонда прямых инвестиций несколько раз говорили, что вакцина в розницу пока продаваться не будет. Минздрав уточнял, что распределением поставок вакцины от COVID-19 занимается само ведомство. Появится ли вакцина в госзакупках — вопрос открытый. Пока на портале госзакупок объявлений о закупке вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции нет.