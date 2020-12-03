Павел Чиков: Хроника новой волны

Следующий год предвыборный (выборы в Госдуму в сентябре), снова внутренние и внешние враги активизируются. Иностранное вмешательство затрагивает всевозможные сферы жизнедеятельности, оранжевые революции подступают всё ближе к границам.

Президент еженедельно совещается с членами Совета Безопасности РФ. В середине ноября прошло заседание Совбеза, на котором принята новая наркостратегия. Но не только. Именно после него был заново запущен бешеный принтер Госдумы, внесен пакет явно заготовленных заранее и ждавших согласования репрессивных законопроектов. Направления традиционные уже 10 лет - интернет, НКО, уличные протесты, усиление вертикали власти. Никаких новых трюков.

Методы тоже проверенные - наказание рублем в виде штрафов, дискредитация путем маркировки иностранными агентами, поражение в правах и изъятие полномочий регионов в пользу федерального центра.

Два дня назад я писал о начавшейся кампании против [остатков] неправительственных организаций в России. С тех пор прошла новость о проверке на экстремизм Алексея Навального (неубедительно дезавуированная Следственным комитетом), газета «Правда» написала пасквиль про проект Сергея Пархоменко «Последний адрес», еще в одну организацию, борющуюся с домашним насилием, пришла проверка. Персоной нон грата власти объявили директора Правовой инициативы по России Ванессу Коган, 11 лет проживающую в России с мужем и детьми - российскими гражданами. Эта команда юристов представляет в ЕСПЧ более 2000 заявителей из России. Именно их адвокаты добились группы прецедентных решений суда в Страсбурге по делам о домашнем насилии. Ванесса в течение двух недель должна покинуть территорию страны.

Направления ударов сейчас:

- женские организации и феминизм (пропагандируют западные ценности путем подрыва традиционного семейного уклада),

- работа с наркопотребителями (продвигают западные ценности путем либерализации наркополитики),

- СПИД-сервисные организации (продвигают чуждые проекты снижения вреда, обмена шприцев и метадоновую терапию),

- любая критическая оценка СССР, особенно во время Второй мировой войны (попытки пересмотра славных традиций советской армии, флота и НКВД).

Буду вести хронику новой волны репрессий.

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