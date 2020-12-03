Кирилл Рогов: Просто герой

У инфантильных неудачников есть такая проблема - им нужен объект ненависти для проекции и вынесения вовне своих фрустраций. Российское общество избрало Чубайса таким объектом, потому что он был ярок, силен, непреклонен и организационно достаточно эффективен. Он придавал общим надеждам вид отчаянной самоуверенности, и когда они не оправдались, то на этой самоуверенности и сфокусировалась общественная фрустрация. Именно она была воспринята как Обман с большой буквы.

На место Чубайса теперь назначили выпускника Суворовского училища, который был порученцем Чемезова, носил за ним портфель, делал проводки. Он там просидит пять лет и будет по указаниям Чемезова отправлять бюджетные деньги из точки А в точку Б. Их таких повсюду сидит сто питсот в квадрате, все выпускники какого-нибудь военного училища. Никто их не ненавидит и никто им не сопротивляется. Все эмоции сосредоточены на Чубайсе. Чубайса ненавидеть легко и неопасно.

Посмотрите какую-нибудь хронику с Чубайсом начала 90х, рыжим, длинношеим, кадыкастым, там все понятно. Чубайс - это Навальный вчера. Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие.

Да-да, и вот конкретно, Алексей Навальный. Дай бог, если тебе, Алексей, придется поработать премьером или вице-премьером, осуществляя какую-нибудь важную реформу. И будет много пота, нервов, компромиссов и грязи. И что-то получится, а что-то не получится. А потом, знаешь, прибегут они: где наша прекрасная Россия будущего, Навальный, где она? ты обещал! обещал не такую, а золотую! ты обманул нас! в Геену тебя, Навальный, в Геену! - И внезапно успокоятся, когда тебя заменят на порученца из суворовского училища.

Но я-то буду знать, что ты, как и Чубайс, просто - герой.

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