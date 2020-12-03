Минюст предлагает убрать из городов колонии и СИЗО

Минюст разрабатывает пилотный проект по переносу из российских городов все СИЗО и исправительные колонии. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, передает Znak.com.

«Сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН. Суть этих изменений заключается в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко.

По его словам, система ФСИН должна «получить определенное преображение». Для этого нужно скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы». Для заключенных предлагается предусмотреть «отдельные площадки».