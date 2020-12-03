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Прокуратура пришла в правозащитный центр «Мемориал»

03.12.2020

Сотрудники прокуратуры Москвы пришли в правозащитный центр «Мемориал» с проверкой исполнения законодательства о деятельности некоммерческих организаций.

«Основания указаны формально, понять их нельзя, — говорит юрист ПЦ Татьяна Глушкова. — Все происходит именно сегодня, когда в 12:00 должна была начаться пресс-конференция по новым законопроектам об НКО. Совпадение?»

Проверку прокуратура планирует проводить по 29 декабря. Правозащитный центр «Мемориал» признали «иностранным агентом» в 2014 году.

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