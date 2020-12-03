Прокуратура пришла в правозащитный центр «Мемориал»

Сотрудники прокуратуры Москвы пришли в правозащитный центр «Мемориал» с проверкой исполнения законодательства о деятельности некоммерческих организаций.

«Основания указаны формально, понять их нельзя, — говорит юрист ПЦ Татьяна Глушкова. — Все происходит именно сегодня, когда в 12:00 должна была начаться пресс-конференция по новым законопроектам об НКО. Совпадение?»

Сегодня утром в «Мемориал» заглянули нежданные гости.

Заместитель прокурора решил провести проверку ПЦ на предмет соответствия закону об НКО. pic.twitter.com/GkZsMBw3Sx — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) December 3, 2020

Проверку прокуратура планирует проводить по 29 декабря. Правозащитный центр «Мемориал» признали «иностранным агентом» в 2014 году.