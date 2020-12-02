Путин нашел замену Чубайсу в «Роснано»

Президент Владимир Путин предложил возглавить госкорпорацию «Роснано» зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

«Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — «РОСНАНО». Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — сказал Путин на встрече с Куликовым.

Главой «Роснано» является Анатолий Чубайс. В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в рамках реформы институтов развития госкорпорация перейдет под управление ВЭБа.