Путин объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса — уже на следующей неделе прививки начнут ставить врачам и учителям. По словам Путина, в стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины, передает ТАСС.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — обратился президент к вице-премьеру Татьяне Голиковой во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны России.

В целом и промышленность, и медицинская сеть к этому готовы, считает Путин. Прививать будут российским препаратом Sputnik V. Ранее разработчик вакцины заявил о ее предварительной эффективности в 95%.