С 30 декабря по 3 января в Петербурге закроют кафе и рестораны

В Петербурге с 30 декабря по 3 января будут закрыты все бары, рестораны и кафе. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. В документе также говорится, что с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Кроме того, с 4 декабря:

- запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы;

- в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств;

- запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

С 30 декабря по 10 января запрещается:

- доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря;

- проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря;

- доступ посетителей в Ленинградский зоопарк;

- деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.