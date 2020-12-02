У директора «Правовой инициативы» аннулировали вид на жительство

Миграционная служба аннулировала вид на жительство директора проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган. Об этом сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич.

«Последние 11 лет Ванесса Коган проживает в России. В Многофункциональном миграционном центре объявили, что директор проекта «Правовая инициатива» составляет угрозу безопасности Российской Федерации и потребовали покинуть страну через две недели», — написала Бабич в Facebook.

Как отмечает «Медиазона» Ванесса Коган является директором голландского фонда Stichting Justice Initiative, а также руководит ее российскими проектами «Правовая инициатива» и «Астрея», представляющими интересы россиян в ЕСПЧ. В работу правозащитников также входят дела жителей Кавказа, юристы фонда в том числе защищали участников ингушских протестов. В декабре 2019 года «Правовую инициативу» внесли в список «иностранных агентов».