Правозащитники просят декриминализовать мирные митинги

Отказаться от практики привлечения участников мирных несогласованных акций к уголовной ответственности, в том числе по «дадинской» статье, призывают Минюст правозащитники. Обращение, которое вскоре будет направлено в ведомство, подписали исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анна Добровольская, координатор «ОВД-Инфо» Леонид Драбкин, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, глава «Апологии протеста» Алексей Глухов и другие, передает «Интерфакс».

«Было бы полезно обсудить возможность принятия властями России следующих мер: полностью декриминализировать участие в мирных митингах, даже несогласованных с властями, отменить положения законодательства, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных публичных мероприятиях», — говорится в заявлении.

Также, по мнению правозащитников, нужно «расширить список ситуаций, в которых публичные мероприятия могут проходить без согласования с властями» и ввести в законодательство понятие «спонтанное публичное мероприятие». Такие акции нужно разрешить проводить без согласования, как и мероприятия с небольшим количеством участников, не «предполагающие перекрытия дорог и иных серьезных изменений в функционировании города».

Авторы обращения выступают за отказ от признания серии одиночных пикетов единой акцией, требующей согласования, просят снизить штрафы и не назначать административные аресты за участие в несогласованных публичных мероприятиях. По их мнении, необходимо также отменить необоснованные запреты на проведение акций на определенных территориях, например, на Красной площади или рядом со зданиями судов.

Для обсуждения этих предложений правозащитники предлагают создать экспертную группу.

Поводом для обращения стало решение комитета министров Совета Европы, опубликованное в сентябре по ходу исполнения постановления ЕСПЧ о системных проблемах с правом на свободу собраний в России. В решении комитета министров СЕ содержались многие из этих предложений.