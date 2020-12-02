Наемник из ЧВК «Вагнера» отозвал тираж своих мемуаров

Боец ЧВК «Вагнера» Марат Габидуллин отозвал тираж своей книги, в которой рассказал о свей службе. Об этом «Снобу» сообщили в издательстве «Наемник». Журналист издания сделала предзаказ книги, но позже ей сообщили, что «автор дал стоп»: тираж изъяли, а успевшим оформить предзаказ читателям пообещали вернуть деньги. Также из соцсетей издательства исчезли публикации о книге Габидуллина.

«МБХ медиа» отмечает, что Габидуллин и его книга пропали из поиска по сайту электронной библиотеки «Литрес», ее нет в продаже, ее обложка удалена, а оглавление недоступно.

Ранее Габидуллин дал интервью «Медузе». Он рассказал, что начал писать мемуары несколько лет назад, а в 2017 году показывал черновик бизнесмену Евгению Пригожину — предполагаемому владельцу ЧВК «Вагнера». Книгу наемник написал под псевдонимом «Дед Мартин», который ему, как утверждает Габидуллин, дал сам Пригожин.