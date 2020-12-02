Андрей Пивоваров: Беглов объявил войну независимым депутатам

Сегодня прокуратура начала проверку в отношении ВСЕХ депутатов округа Гавань. Там большинство у независимых депутатов, а координатор «Открытки» в Петербурге Сергей Кузиин — заместитель главы округа. Против него власти активно боролись ещё во время избирательной кампании, но он всё равно смог избраться. Теперь хотят просто в наглую снять и его, и весь совет.

На днях в разных советах Петербурга были сняты Светлана Уткина, Вера Морозова и Анна Карауличева. Поводом стали якобы ошибки в декларации. Насколько они серьёзные, вы можете сами посудить: в одном случае это неуказанные 705 рублей, в другом — несуществующие доходы супруга, по-видимому взятые у его однофамильца, и незакрытый вовремя самим банком счет с нулевым остатком.

Да, за это в Петербурге лишили мандатов избранных представителей народа.

Беглов объявил войну. Я, честно признаться, не думал, что у него хватит наглости снимать депутатов целыми округами. Но теперь очевидно, что репрессии развёртываются перед началом избирательной кампании в Закс в следующем году. И если мы не остановим эту волну сейчас — к следующему году в Петербурге не останется независимых депутатов.

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