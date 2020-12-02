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Маск намерен доставить человека на Марс через шесть лет

02.12.2020

SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет, заявил основатель компании Илон Маск на церемонии вручения премии немецкой медиакомпании «Аксель-Шпринген».

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — цитирует РБК Маска.

Бизнесмен также добавил, что отправка беспилотной миссии SpaceX на Марс планируется в течение двух лет.

SpaceX планирует построить плавучий космодром на берегу Мексиканского залива в Техасе. Оттуда, по словам Маска, должны запускаться сверхтяжелые ракеты для полетов на Луну, Марс, а также для гиперзвуковых полетов на Земле.

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