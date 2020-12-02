Андрей Зубов: Геноцид русского народа

Этот термин широко использовался в 1990-е годы коммунистами, газетой "Завтра", обвинявшими в геноциде русского народа Б.Н.Ельцина и его администрацию. Понятно всем нормальным людям, что это была пропагандистская формула. Администрация Б.Н.Ельцина совершила много ошибок и, быть может, тяжких преступлений, но сознательного уничтожения ни русского, ни какого другого народа России она не осуществляла точно. Сейчас эта формула речи ушла в прошлое.

Но вот, с легкой руки путинских пропагандистов она возродилась вновь уже на государственном уровне и по отношению не к покойному предшественнику В.В.Путина на посту правителя России, но по отношению к Гитлеру и нацистской Германии. В Следственный Комитет начали вызывать стариков, которые помнят германскую оккупацию 1941-44 гг., то есть людей, которым, по факту 90 лет и больше и требовать от них свидетельств в пользу геноцида русского народа гитлеровцами.

Как историк свидетельствую, что если за "эталон" геноцида считать уничтожение нацистами евреев и цыган (Холокост) или младотурками армян и иных христиан Османской империи и Турции в 1915-22 гг., то в отношении русских со стороны немцев во время Второй Мировой войны геноцида не было. Это простой исторический факт. Да, Гитлер говорил своим офицерам, что на Востоке война должна вестись без тех правил гуманности, что на Западе, да, порой жестокости немцев были запредельные и массовые. Но систематического уничтожения русского народа не проводилось и цель такая никогда не ставилась. Порабощение - да, оглупление и лишение образования - да, но не уничтожение. Что же касается русских эмигрантов, то их не уничтожали как русских, а всячески привлекали для эффективной работы в самых важных ведомствах Рейха - смотрите например дневники княжны Марии Васильчиковой ("Берлинский дневник"), которая трудилась в Министерстве иностранных дел Германии до 1945 г. Свободно в рамках, конечно нацистской диктатуры, жила и Русская церковь заграницей, признавшая Гитлера своим вождем (увы!). Более того, на оккупированной территории СССР было открыто около десяти тысяч православных храмов и молитвенных домов. В том числе вновь открылась Киево-Печерская лавра, Троицкий собор Пскова, древние храмы Витебска и Смоленска. В некоторых районах вводилось местное самоуправление. Наиболее яркий пример - так называемая "Локотская республика", наконец, в рядах Вермахта была РОА и Русский корпус. Представить себе открытие сотен синагог, еврейскую армию в составе Вермахта и т.д. невозможно. Было несколько показных "автономных" гетто и это всё. То же самое можно сказать и о геноциде армян. Первым делом, когда Энвер паша и его соратники приняли преступное решение об окончательном решении армянского вопроса, они отозвали из действующей Османской армии всех армян офицеров и солдат, разоружили их и отправили в лагеря уничтожения, а всю армянскую элиту Империи уничтожили в несколько дней. Ничего подобного немцы с русским народом и близко не делали. Конечно, благодетелями русских они ни мало не являлись. С русскими нацисты вели себя как с варварским покоренным народом, любое сопротивление каралось жестоко, как правило показательными казнями. Но все же это совсем не был геноцид. Это были многочисленные воинские преступления. Повторяю, цели уничтожить русский народ как таковой по признаку происхождения, по "крови" нацисты никогда не ставили.

Так что вся эта возня в Следственном Комитете с делами о геноциде русского народа - еще одна ложь и ложь бездарная.

Но сам по себе опыт расследований массовых преступлений, совершенных на идеологической почве, будущей России очень пригодится. Только речь пойдет не о мифическом нацистском геноциде русского народа, а о системном истреблении всех народов исторической России, попавших под власть коммунистов в 1917-1990 гг. (до отмены 6 статьи конституции СССР 17 марта 1990 г.). Уничтожение шло по линиям социальным - дворяне, интеллигенция, духовенство, лучшее крестьянство, профессура и т.д, по линии профессиональной - дело промпартии, дело "Весна" и т.д., по линии этнической - польское дело, латышское дело, корейское дело и, наконец, дело еврейских врачей, за которым должен был последовать массовый еврейский погром, но, слава Богу, главный погромщик отдал чёрту душу.

Здесь даже не надо беспокоить 90-летних. Мое поколение прекрасно помнит эти времена, немало есть очевидцев Новочеркасского расстрела, гонений на верующих в Брежневские и Андроповские времена, да и при раннем Горбачеве-Лигачеве. Нам есть что вспомнить и что рассказать. Я и эти действия чекистов-коммунистов не назову геноцидом, имени их преступление пока не имеет, но это было системное и целенаправленное уничтожение культуры всех народов России через уничтожение носителей этой культуры, оскотиниванье народов, искоренение достоинства граждан и превращение людей в лагерную пыль, в колхозных рабов, в городскую нищую пьянь, начисто забывшую мораль, Бога, святыню, честь. А в отношении народов целиком подвергшихся депортации в сталинские годы - тех самых немцев, крымских татар, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков, финнов Ингерманландии это был именно геноцид со стороны чекистско-большевицкой власти. И именно так он был квалифицирован Верховным советом в 1991 году. Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»

Наше нынешнее общество, как и общество других стран, наследниц СССР, создано чекистами-коммунистами именно по этим лекалам. Создано великой кровью и невероятной жестокостью. Слава Богу, что этот сатанинский проект не осуществился полностью, что достойные люди сохранились, как сохранились армяне после османского геноцида, евреи после Холокоста. Но геноцид армян и Холокост от этого не стали менее кошмарными. Выжившие обличают палачей от имени убитых. Так сделаем и мы, в России, с убийцами нашего народа и души нашей культуры. И тут будущий Следственный комитет России исполнит действительно важнейшую задачу, которая послужит возрождению нашего народа намного больше, чем нынешние потуги выдать военные преступления нацистов за системный геноцид. "Чего нет, того нельзя считать".

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