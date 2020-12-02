Борис Вишневский: Не хочет ли СК заняться расследованием сталинских преступлений?

Известие о том, что Следственный комитет вызывает почти 100-летних ветеранов на ДОПРОСЫ в рамках расследования преступлений нацистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны, ничего, кроме отвращения, у нормального человека вызывать не может.

В крайнем случае, если хотели бы что-то узнать, ранее неизвестное - вежливо спросили бы, можно ли пригласить ветеранов побеседовать, или можно придти к ним и поговорить.

И хочется спросить: если СК так озабочен выполнением поправки в Конституцию о "защите исторической правды" - не хочет ли он заняться расследованием сталинских преступлений?

Жертвами их стали десятки миллионов человек, и большинство преступников - тех, кто возбуждал дела, расследовал, обвинял, судил и исполнял приговоры, - в отличие от нацистских преступников, справедливо осужденных как в Нюрнберге, так и в других судах, ушли от наказания.

Это расследование было бы никак не менее актуально, чем расследования преступлений нацистов.

И расследовать не так сложно - даже свидетелей не надо допрашивать: все материалы по этим вопросам в архивах российского ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ имеются. Правда, большей частью - засекреченные от граждан, но вполне доступные СК.

А если не хватит информации - можно обратиться в "Мемориал". Вместо того, чтобы объявлять его "иностранным агентом".

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