Минюст США взялся за расследование помилований от Трампа

Министерство юстиции США расследует схему возможной дачи взятки в обмен на получение президентского помилования. Об этого говорится в рассекреченных документах суда, передает «Голос Америки». Схема, вероятно, предполагала «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора». Все имена, упоминающиеся в расследовании при рассекречивании были скрыты.

В конце ноября Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР во время расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Помилование вызвало резкое недовольство в среде демократов.

В июле Трамп помиловал другого своего бывшего советника — политтехнолога Роджера Стоуна. В феврале его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу.