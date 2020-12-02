Игорь Эйдман: Распутин сегодня

Между ними не много общего, но их адепты ведут себя очень похоже. Чтобы не вытворяли шарлатаны, поклонники отказываются признавать очевидное и закрывают глаза на всё, противоречащее их картине мира.

Трамп и Распутин нарушили, наверное, все евангельские заповеди (разве что, кроме "не убий") - публично врали, распутничали, мошенничали, но православные и евангелистские последователи считают их едва ли не святыми, списывая все на происки "либералов и леваков".

Распутин устраивал пьяные дебоши в ресторанах и однажды даже был застукан полицией за тем, что "обнажил свои половые органы и в таком виде продолжал вести разговоры с певичками, раздавая некоторым из них собственноручные записки с надписями вроде «люби бескорыстно». Отказываясь признавать результаты выборов, Трамп показывает член не каким-то певичкам, а отвергнувшей его стране. Он нагло и бесстыдно стоит перед ней "со спущенными трусами". И врёт, врёт, врёт. Проиграв всё что можно - выборы, судебные иски, пересчеты - продолжает выдвигать абсурдные обвинения против судей, прокуроров, губернаторов, собственного министерства юстиции, ФБР и т.д. и т.п.

Как и фанаты Трампа, поклонники Распутина считали, что его пытается дискредитировать либеральная пресса. Императрица Александра Федоровна писала мужу после после истории в ресторане: "Я больна от мысли, что опять закидают грязью человека, которого мы все уважаем, — это более чем ужасно". Трамписты тоже скорее поверят своему гуру, чем очевидным фактам.

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