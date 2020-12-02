Константин Сонин: Трансгендер

Эллиот Пейдж, кинозвезда и модель, объявил о своей трансгендерности. Раньше его звали "Эллен" и он прославился в фильмах "Джуно" и "Люди Икс", но мне ещё раньше запомнился в фильме Вуди Аллена "Римские приключения". Там он сыграл очаровательную девушку-актрису, которая шутя соблазняет парня своей подруги - помните, как она там произносит "Dostoevsky", слушая героя на древних развалинах (на фото)? И ещё ей кажется аморальным заниматься сексом в квартире подруги - приходится бежать к стоящей рядом с домом машине. На следующий день, успев только распланировать всю оставшуюся жизнь с этим парнем, она забывает о нём, потому что ей предложили новую роль...

С трансгендерностью какая сложность - она вызывает сильные чувства. Хотя, казалось бы, откуда? Чья-то трансгендерность никак не влияет на меня. "Римские приключения" не перестанут быть лёгкой сказкой, а очаровательная героиня - которую, как я теперь знаю, играет трансгендерный мужчина - не станет менее очаровательной. Или когда я смотрю футбол - какая разница, какова сексуальная ориентация играющих? По движениям на футбольном поле невозможно определить, кто гомосексуал, а кто нет (жизнью футболистов за пределами поля я не интересуюсь).

Гомофобию иногда оправдывают тем, что это, якобы, ненормально с точки зрения деторождения. Это, конечно, унизительно, сводить задачу человека к деторождению, но допустим. Но трансфобию этим не оправдать - от того, что кто-то меняет пол, ожидаемое количество детей не падает и не растёт. Другое распространенное объяснение трансфобии - то, что это редкость, статистически, и, значит, "ненормально". Мало ли что редкость: зелёные глаза - редкость, рыжие волосы - редкость, и что? Разве мы боимся рыжеволосых?

Чем ещё важно заявление Эллиота Пейджа о своей трансгендерности, это то, что никто не может сказать "он это сделал для собственной выгоды". Эллиот был - как киноактёр и модель - восходящей звездой на самой устойчивой из самых голливудских траекторий. Роли, подобные "Джуно", "Inception" и "Римским приключениям", приносили бы рекордные гонорары, номинации на "Оскар" и традиционную славу в течение десятилетий. Заявление, шесть лет назад, о гомосексуальности и сейчас о трансгендерности - это огромный и серьёзный риск для карьеры. Просто, очевидно, Пейдж считает это более важным, чем деньги и слава.

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