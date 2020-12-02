Вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на массовое использование в Великобритании

Вакцина от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech получила разрешение на массовое использование в Великобритании. Пока это разрешение временное, отмечает Euronews. На сайте производителя сообщается, что он стал первым в мире, получившим право на массовое использование вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство лекарственных средств заявку на регистрацию своей вакцины BNT162b2. Если ведомство одобрит ее, то вакцинация может начаться в Европе еще до конца года.

Согласно результатам исследований, эффективность препарата BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний до сих пор не выявлено.