Эксперты НАТО: Россия останется главной угрозой для альянса на ближайшее десятилетие

Россия, скорее всего, останется главной угрозой для НАТО в ближайшее десятилетие, несмотря на то, что по экономическим и социальным меркам – это увядающая держава, говорится в докладе экспертов из разных стран НАТО. Его авторы предлагают укреплять возможности НАТО по противостоянию угрозам со стороны России, расширять сотрудничество с желающими вступить в альянс Украиной и Грузией, а также быть готовыми к ужесточению санкций против Москвы, передает Русская служба «Би-би-си».

Доклад составлен для руководства НАТО в рамках инициированного генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом обсуждения стратегии НАТО до 2030 года. Столтенберг отметил, что нынешняя стратегическая концепция НАТО разрабатывалась в 2010 году, когда еще сохранялись надежды, что время больших разногласий с Россией прошло, пишет DW. Китай ранее в документе не упоминался вообще. С тех пор все изменилось, пишут эксперты: во-первых, Россия отвергла приглашения Запада к партнерству, во-вторых, Китай стал ведущей державой и начинает угрожать интересам стран НАТО.

Среди претензий НАТО к России называются аннексия Крыма, вторжение и оккупация части восточной Украины, продолжающаяся оккупация части международно признанной территории Грузии, наращивание сил в Балтийском море, в Черноморье и в Арктике. Также авторы доклада напоминают о выходе России из договоров о контроле над вооружениями и о применении боевых отравляющих веществ на территории стран НАТО.

Эксперты рекомендуют НАТО продолжать и развивать «двухтрековую» политику в отношении России, то есть, жестко противостоять угрозам с ее стороны, но и поощрять попытки разрядки напряженности, если Москва их предпримет.