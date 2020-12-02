Минюст США не нашел доказательств серьезных фальсификаций на президентских выборах

Министерство юстиции США не обнаружило доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы повлиять на результат президентских выборов. Об этом в интервью The Associated Press заявил генпрокурор Уильям Барр, отметив, что его ведомство и агенты ФБР проводят расследования конкретных жалоб.

Барр заявил об этом, несмотря на неоднократные утверждения президента Дональда Трампа о фальсификациях и о том, что его победа была украдена. При этом генпрокурор всегда считался одним из самых преданных союзников Трампа, отмечает AP. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что голосование по почте может быть особенно уязвимым для фальсификаций.

Ранее Барр издал директиву для прокуроров по всей стране, позволяющую им расследовать любые «существенные обвинения» в нарушениях, допущенных при голосовании. Этот приказ предоставил прокуратуре возможность действовать вразрез с обычной политикой Минюста, которая запрещает проводить такие расследования до официального признания итогов выборов.