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Минюст США не нашел доказательств серьезных фальсификаций на президентских выборах

02.12.2020

Министерство юстиции США не обнаружило доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы повлиять на результат президентских выборов. Об этом в интервью The Associated Press заявил генпрокурор Уильям Барр, отметив, что его ведомство и агенты ФБР проводят расследования конкретных жалоб. 

Барр заявил об этом, несмотря на неоднократные утверждения президента Дональда Трампа о фальсификациях и о том, что его победа была украдена. При этом генпрокурор всегда считался одним из самых преданных союзников Трампа, отмечает AP. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что голосование по почте может быть особенно уязвимым для фальсификаций.

Ранее Барр издал директиву для прокуроров по всей стране, позволяющую им расследовать любые «существенные обвинения» в нарушениях, допущенных при голосовании. Этот приказ предоставил прокуратуре возможность действовать вразрез с обычной политикой Минюста, которая запрещает проводить такие расследования до официального признания итогов выборов.

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