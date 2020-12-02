Верховный суд разрешил продавцам отказывать клиентам без масок

Торговые точки имеют право отказать в обслуживании посетителю, если он не носит маску, а ее обязательное использование установлено властями региона. Об этом говорится в решении Верховного суда, на которое обратили внимание «Открытые медиа».

Иск в суд подавал Смоленский центр права и социологии, который оспаривал методические рекомендации Минпромторга в случаях введения в регионах режима обязательного использования СИЗ. В документе министерства говорится, что в случае несогласия посетителя исполнять соответствующие требования организация вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. По мнению правозащитников, такие правила противоречат Гражданскому кодексу, который запрещает односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от его исполнения. Кроме того, они нарушают закон о защите прав потребителей, который не позволяет обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением каких-то других (в частности, маски и перчатки).

Но Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Дело в том, что в данном случае речь идет о защите населения от ЧС, соответствующий закон наделил власти правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима ЧС или повышенной готовности. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения также возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.