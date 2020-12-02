Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от коронавируса

Структура «Сбера» «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к «Иммунотехнологиям» и гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка.

Сделать «Иммунотехнологии» единым поставщиков вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В его письме премьеру Михаилу Мишустину говорится, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков». Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства о наделении компании статусом единого поставщика. В письме Мурашко просит Мишустина дать поручение Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе согласовать проект «в возможно короткие сроки».

ООО «Иммунотехнологии» зарегистрировано в мае, оно на 100% принадлежит компании «Цифровые активы», «дочке» «Сбера». Ее возглавляет Дмитрий Ефимов, бывший гендиректор российского АО «Нижфарм», российской структуры немецкой фармкомпании Stada. Основным видом деятельности «Иммунотехнологий» указана оптовая торговля фармацевтической продукцией.