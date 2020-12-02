Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Коронавирусом заразился глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он сам сообщил в Twitter.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — написал Кудрин.

Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя! — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020

На самоизоляцию ушла и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, передает «Парламентская газета». По его словам, Матвиенко «имела контакт с лицом, болеющим COVID-19 и потому находится на самоизоляции».

Пресс-секретарь спикера сената Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко продолжает работу в удаленном режиме и находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов».