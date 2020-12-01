Екатерина Барабаш об Ирине Антоновой

Ирина Александровна Антонова была последним бастионом нашей культуры. Той культуры, которая пахнет Вечностью и Просвещением. Культуры, которая не терпит легкости, фамильярности, жадности. Антонова оставалась ее цербером даже тогда, когда «комиссары в пыльных шлемах» отправили ее в ссылку под названием «Президент ГМИИ». Ирина Александровна не была политиком, но сделала для страны не просто больше любого политика — она латала дыры сначала советской власти, позже — нынешнего режима. Трудно сказать, кто успешнее, чем она, прорубал окна в железном занавесе, кто уже в новейшие времена с рыцарским отчаянием сопротивлялся хлынувшим в культуру временщикам и гопникам. Ей, маленькой, уже совсем немолодой женщине, удавалось все эти годы рыцарски противостоять множественным намерениям превратить искусство в средство досуга и источник заработка. Она защищала искусство единственным в ее распоряжении оружием — высочайшим профессионализмом, предполагавшим готовность стоять за культуру до конца. И если наша культура сегодня еще жива — знайте: это потому, что в нашей жизни была Ирина Александровна Антонова.

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