Сечин попросил у Путина льготы для дальневосточных проектов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина расширить федеральный закон по льготам для компаний нефтегазохимии.

«Мы работаем на ряде кластеров в Поволжье и в Сибири. Приоритет — дальневосточный кластер. Прошу расширить действие 321 федерального закона по нефтегазохимии. Просьба расширить поддержку, где является сырьем также нафта. Это важно для нашего проекта на Дальнем Востоке», — сказал Сечин на совещании по развитию нефтегазохимического кластера в Тобольске, передает Znak.com.

Сечина поддержал зампред правительства России Юрий Борисов. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с Минфином.