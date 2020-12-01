Людмила Петрушевская — Ирине Антоновой

Бог ты мой, Ирина Александровна! Дорогая моя, мой идеал и путеводная звезда!

Простите, прощайте. Вы ушли сегодня.

Мне Вас все время ставил в пример сын Федя: “Вот Ирина Александровна-то, сама Антонова, смотри, на мотоцикле на заднем сидении приехала в музей, ее кто-то подвёз!».

Отправили Вас вон с поста директора Музея, Вашего ГМИИ, да не обошлись, сделали президентом, потому что только к Вам обращались по всем вопросам, к человеку, знающему каждый кирпичик этого музейного города, все здания от крыш до подвалов, каждого сотрудника - и все сокровища Музея. Конечно, Вас обманывали, тащили средства несунихи, этого Ваша душа не принимала, Вы доверяли ближнему кругу. Кое-что я знала от Феди по поводу выставки, в которой сама принимала участие, «Скрипка Энгра». Он был куратором этой выставки.

Но это, горькое, от Вас успешно скрывали.

Еще, я помню, на каком-то шикарном ужине Вы оживленно болтали с человеком- пройдой, которому принадлежало пол-Москвы в центре. Я сделала Вам замечание (посмела), как же так? И Вы хитренько отвечали, что он связан с Кремлём, а решается вопрос с новыми зданиями и территорией Музея.

Да, Вы должны были знать все детали эпохи, даже самые непрезюмабельные, потому что у Вас не хватало средств для Музея.

Последние годы Вы читали роскошные лекции, собирали полные залы: свет Вашего имени притягивал людей. А на лекциях сиял свет знаний, которые своей суммой доступны были только такому человеку как Вы.

Я горжусь, что моя акварель висит у Вас дома. Вы сказали об этом недавно после лекции моим друзьям - а я то и забыла. Наверно, я подарила Вам работу после выставки - но то, что Вы ее повесили у себя дома! Спасибо, поклон Вам. Я была растрогана.

Теперь - самое главное: Вашим именем надо назвать одно из новых зданий Музея. Вы вместе с Цветаевым создатель его. Этого Царствия Небесного на земле, у нас в Москве.

Теперь Ваше Царствие уже не здесь, закончилось служение.

Покойтесь с миром, Вы сделали так много.

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