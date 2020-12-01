BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию своей вакцины в Европе

Фармацевтические компании BioNTech и Pfizer подали в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Если EMA одобрит заявку, то вакцинация может начаться в Европе еще до конца года, отмечается в сообщении компании, передает DW.

Согласно результатам исследований, эффективность препарата BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых — люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.

20 ноября BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины в США, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA. В свою очередь американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что тоже направила запрос на регистрацию своей вакцины от коронавируса в FDA и планирует обратиться в EMA.