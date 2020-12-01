Тихановская призвала белорусских силовиков писать явки с повинной и доносить друг на друга

Светлана Тихановская объявила о запуске «Единой книги регистрации преступлений», в которой ее команда намерена зафиксировать нарушения закона, а юристы проверить собранные материалы для возбуждения уголовных дел.

«Имена людей, на которых собраны реальные доказательства, моя команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки, — заявила Тихановская. — На прошлой неделе мы уже подали первое уголовное дело в суд международной юрисдикции в Литве. Это дело Максима Хорошина, который подвергся пыткам и был вынужден уехать из Беларуси. И Единая Книга Регистрации Преступлений поможет нам собирать доказательства для заведения новых подобных дел».

Отдельно Тихановская обратилась к силовикам, сказав, что «Единая Книга — это последний шанс для тех, кто либо был свидетелем преступлений коллег, либо их вынужденным соучастником». «Любой может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах. 63 статья уголовного кодекса РБ предусматривает смягчение наказания за содействие в раскрытии преступления. И вы можете получить это право — но только если ваш коллега не заявит о вас раньше, чем вы о нем», — говорится в заявлении.