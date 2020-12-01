ЕСПЧ обязал Россию выплатить €21 тысячу осужденному за госизмену физику Данилову

ЕСПЧ признал нарушения Конвенции о правах человека в деле физика Валентина Данилова, которого в России осудили за госизмену. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Это одно из самых громких дел волны шпиономании во время первого президентского срока Владимира Путина», — отмечает юрист.

ЕСПЧ признал нарушение права Данилова на справедливый суд — не вызывались и не допрашивались ключевые свидетели, некоторые присяжные могли быть связаны со спецслужбами, а подсудимому не дали допросить следственных экспертов. Кроме того, власти не представили в Страсбург запрошенные материалы дела, ссылаясь на их секретность.

Дело Данилова началось в 1999 году, ФСБ обвинила его в шпионаже в пользу Китая. Летом 2001 он был арестован. Первый суд присяжных его оправдал. После отмены приговора второй суд присяжных признал его виновным. Ученый получил 14 лет колонии, вышел по УДО в 2012.