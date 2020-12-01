«Левада-центр»: россияне не ждут улучшений отношений Москвы и Вашингтона при Байдене

Почти половина россиян (45%) уверены, что в отношениях России и США ничего не изменится с приходом на президентский пост Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». 30% респондентов считают, что отношения ухудшатся, и лишь 12 % верят в улучшение.

В 2016 году, когда выборы в США выиграл Дональд Трамп, россияне в целом с большим позитивом смотрели на перспективы отношений между странами — 46% опрошенных считали, что они улучшатся.

Социологи отмечают, что на фоне выборов в США отношение россиян к Америке ухудшилось. Если в августе 42% респондентов относились к Штатам хорошо и 46% — плохо, то в ноябре 51% опрошенных относятся к США плохо. При этом 25% относятся к США «очень плохо». Однако в сравнении с аналогичным периодом 2016 года сегодня россияне относятся к США лучше, чем четыре года назад. В ноябре 2020 года 35% опрошенных относились к США хорошо, в 2016 — только 28%.