Павел Чиков: Три кампании наездов на неправительственные организации

За последнюю неделю МВД и Минюст запустили три кампании наездов на неправительственные организации

Наезд на детский хоспис «Дом с маяком» в Москве Лиды Мониавы — только видимая часть. Проверки проходят по организациям, работающим с наркозависимыми в разных городах. По этой теме работает МВД РФ.

16 октября у вице-премьера Татьяны Голиковой прошло совещание «о выявлении и пресечении противоправной деятельности социально ориентированных НКО, осуществляющиюх деятельность по реабилитации наркопотребителей».

Позже Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ инициировало серию выездных проверок НКО по стране. Заодно проверяют не только рехабы, но и другие организации, работающие в тч с профильными препаратами (обезболивающими как в хосписе). Одну такую организацию полиция проверяет в Тюмени. Проверки будут проходить до конца декабря.

Вторая волна затронула СПИД-сервисные организации, работающие с ВИЧ-положительными. Их веерно проверяет Минюст по закону об иностранных агентах. Прошла проверку организация Феникс из Орла, работающая с ВИЧ-положительнымы геями. Минюст определил, что организация занимается политической деятельностью из-за портала Парни ПЛЮС, который посвящён темам борьбы и профилактики ВИЧ/СПИДа, ЛГБТ и общего здоровья.

В Петербурге Фонд «Свеча» сейчас проходит внеплановую проверку на статус иностранного агента. Известно еще как минимум об одной аналогичной ситуации, организацию по итогам проверки Минюст признал иностранным агентом.

Третья история — проверка Минюста в Кризисном центре для женщин. Называть их пока не буду, как и местонахождение. Но проверка внезапная и тоже по закону об иностранных агентах. Организация, среди прочего, предоставляет убежище женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

У кампаний могут быть разные ведомственные основания, но в целом вектор единый. Остатки независимого от власти гражданского общества в России в 2021 году ждет жесткая зачистка. Характер деятельности, организационные формы и источники финансирования никакого значения не имеют.

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