Алексей Навальный о своем выступлении на «Эхе»

«Алексей Навальный призвал к насильственному изменению конституционного строя, его выступление на радио проверяют следователи».

Вижу эту новость в ленте твиттера и думаю: какое-то старьё. Какие-то единороссы регулярно пишут жалобы и требуют, чтоб меня посадили за критику власти, но на на радио-то я не выступал несколько месяцев.

⠀

Но нет. Всё верно. Путин, сидящий в своём бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену Родине (изменил я ей тем, что не умер, когда меня отравили по приказу Бункерного Деда), решил добавить уголовное дело за экстремизм. Откопали эфир на "Эхе Москвы", который был аж 7 месяцев назад (!) и теперь его "проверяют". (слайд 2 карусели)

⠀

В эфире я выступал в поддержку нашей кампании "5 шагов для России". Требовал, чтобы уже в апреле 2020 года (повторив потом в июне) каждому взрослому выделили по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на ребенка. Отменили тариф ЖКХ на время карантина и поддержать малый бизнес.

⠀

Сейчас, из декабря 2020 очевидно, что это была совершенно правильная программа. Она и сейчас нужна семьям и бизнесу, обедневшим из-за пандемии.

⠀

Почитал то интервью и, думаю, понял, что там они проверяют. Ведущий: что вы ответите нашему слушателю, который говорит, что власть специально не будет поддерживать людей, чтобы не выполнять вашу программу и не давать вам набрать очки.

Ответ: "Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом".

⠀

Ну конечно, я так и считаю. Власть готовую оставить голодными людей только ради того, чтобы "не подыграть" определенному политику, надо свергать. Потому что это власть врагов народа. Они думают только о себе, своём богатстве и своих местах.

⠀

Это экстремизм? Ну возбуждайте дело, напомню, что по всем соцопросам мою программу "5 шагов" поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты.

