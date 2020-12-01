ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России

Большая палата ЕСПЧ присоединила к иску против России, поданному Украиной из-за конфликта на Донбассе, нидерландский иск об уничтожении малайзийского лайнера рейса MH17. Об этом сообщил заместитель украинского министра юстиции Иван Лищина, передает DW. Также к делу присоединен иск Украины к России по поводу детей из украинских государственных учреждений, вывезенных в Россию в начале донбасского конфликта.

«Для нашего дела здесь имеются плюсы и минусы, но плюсов больше. Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле», — отметил Лищина. К отрицательным обстоятельствам он отнес возможное затягивание рассмотрения иска Украины к России.

ЕСПЧ в июле зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за катастрофы MH17. По мнению нидерландских властей, именно Москва несет ответственность за гибель 298 человек на борту Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который был сбит 17 июля 2014 года. В России отрицают свою причастность к крушению лайнера.