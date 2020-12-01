Власти Франции отозвали вызвавший протесты законопроект о полиции

Статья французского законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает распространять фото- и видеоматериалы с изображением полицейских при исполнении, будет пересмотрена — инициатива вызвала массовые волнения в стране.

Авторы законопроекта заявили о «недопонимании» со стороны граждан и сообщили, что по-прежнему рассчитывают найти способ, как обеспечить лучшую защиту сотрудников сил правопорядка, но при этом не посягнуть на фундаментальные права человека, передает Euronews.

«Мы предложим совершенно иную формулировку статьи 24, которая позволила бы решить поставленные перед нами задачи. Приходится констатировать, что наш выбор правовых терминов породил в обществе беспокойство, некоторые посчитали, что под угрозой оказались право на распространение и получение информации, законный контроль за деятельностью полиции. Мы пытались найти сбалансированный подход, но мнения граждан разделились. Мы принимаем это к сведению», — сказал глава делегации партии «Вперед, республика!» в Национальном собрании Кристоф Кастанер.

При этом ряд профсоюзов и представителей левых партий и движений требуют не просто доработки статьи, а полного отказа от нее.

На субботние демонстрации в стране вышли до 133 тыс. протестующих. 81 человек задержан. В Париже манифестации переросли в столкновения с полицией.