Москва и Анкара подписали соглашение о Совместном центре в Карабахе

Министры обороны Турции и России — Хулуси Акар и Сергей Шойгу — подписали соглашение о создании Совместного турецко-российского центра по мониторингу за соблюдением перемирия в Карабахе.

«Переговоры по техническим деталям, касающимся создания и принципов работы Совместного турецко-российского центра завершены, соглашение подписано», — говорится в сообщении турецкого министерства обороны, передает «Интерфакс».

Центр будет находиться на территории Азербайджана. Его задачи: собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении сторонами режима прекращения огня. Центр будет фиксировать нарушения путем визуального наблюдения, с помощью беспилотников и оценивать данные из других источников. Он также будет рассматривать любые жалобы, вопросы или проблемы, связанные с нарушениями договоренностей.