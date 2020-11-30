Андрей Зубов: Пандемия и демократия

От пандемии Ковида страдает весь мир, все страны, все континенты, но страшно читать письма (а мне их приходит немало) о бессилии и ужасе людей в России. "Медицина рухнула в нашей области", пишут мне из Вологды, "мы все лечимся дома, как можем, и умираем дома, всё равно никто не поможет" - это из Оренбургской области. О Хакасии пишут даже официальные информационные каналы, и о Новосибирске, и о Томске... О Ярославской области знаю от сына - он значительную часть времени живет в Ростове Великом...

Ужас даже не от болезни, а от беззащитности перед ней. Никто не помогает, государство бросило "свой" народ...

В нынешнее трагическое время эти переживания могут погубить, а могут и исцелить. Нет, не от Ковида, он действует по своим, а не человеческим законам, - а может исцелить от нашей политической беспечности.

Мы в России привыкли, что о нас заботятся и думают другие - умные и сильные. Это может быть Государь император и его губернаторы, барин и его управляющий, а потом "совейтская власть" и мудрый Ленин, который "в черепе сотней губерний ворочал, людей носил до миллиардов полутора", да т-щ Сталин, который ночей не спит в Кремле, всё заботится о каждой былинке. Так удобней жить. Ты отдаешь начальникам свое право на свободу, а они тебе - заботу, теплый хлев, полные ясли хоботья, и ветеринара, когда занеможешь. А то, что потом на убой, так это, как поется в известной песне, "потом".

И вот грянуло, как холера в 1831, как голод в 1893, как война в 1941, как Чернобыль в 1986 и оказалось, что "мы никому не нужны". Что власть бессильна да и не очень жаждет применять силу. Она о своей безопасности заботится, о своем здоровье, о своем сытом брюхе.

Странно это? Совсем не странно. Это обычный человеческий эгоизм, который всегда был с тех пор, как Адам обвинил Бога в том, что Тот дал ему Еву, которая дала ему пресловутое яблоко.

И от равнодушия к судьбе другого есть только одно лекарство - взять свою судьбу в собственные руки. Не ждать, что о тебе позаботятся добрые тети и дяди - таких добрых тёть и дядь скорее всего не будет. Редко они попадаются, к сожалению, да и не любят их властьимущие. Они им досаждают больше всех.

Поскольку большинство своих потребностей человек может удовлетворить только в обществе, давно, думаю еще с доисторических времен, сформировались два взаимодополняющих средства - выгода и контроль. На принципе выгоды построен весь экономический механизм, да и политический тоже. А вот контроль люди осуществляют сами, создавая институты, организующие, опять же с помощью выгоды, свои отношения. Институты эти называются народовластием или, по-гречески - демократией. Люди сами управляют своей жизнью, как существа общественные. При этом исходят из печального, но миллион раз проверенного факта - каждый в первую очередь позаботится о себе, а потом уже о другом. Поэтому всевластные цари живут в баснословном богатстве, а их бесправные подданные в ужасной нищете. И чем меньше власть царя над подданными - тем беднее цари и богаче подданные. Это трюизм.

Но вернемся к Ковиду. Если бы в России было настоящее территориальное самоуправление, если бы общины могли получать достаточные поступления от налогов на своих членов, и сами заботились бы об их распределении в свободных собраниях, то в каждом районе, в каждой области было бы достойное здравоохранение, образование, дороги и т.д. А для этого надо во-первых, чтобы люди избирали свободно кого хотят, и, во-вторых, чтобы избранные обладали правом распоряжаться ресурсами, которые сами граждане отдают им в качестве налогов.

Чтобы так было, надо изменить систему взимания налогов и перераспределить бюджет между федеральным центром и регионами, а из федерального бюджета убрать непосильные и ненужные расходы на госбезопасность, вооруженные силы, чиновничий аппарат и все расходы поставить под жесткий контроль свободно избранного парламента. Свободно, а не путем махинаций. Ведь фальсификации избирательного процесса, достигшие и у нас в России и в Белоруссии совершенно умопомрачительного уровня, делаются с одной целью - сохранить власть помимо воли граждан, конвертировать эту власть в деньги и оттягиваться по полной, пользуясь этой незаконной властью и незаконно захваченными общественными деньгами.

Понятно, что эти вопросы восстановления властного и имущественного порядка решит уже не местное самоуправление, а общероссийская законодательная власть. Поэтому демократия должна быть и на этом уровне. И всевластный президент, тем более свихнувшийся от двадцатилетней бесконтрольности, России и Белоруссии совершенно не нужен. Нужен только высший администратор, управляющий исполнительной властью по воле власти законодательной, то есть премьер-министр. Президента можно оставить, как британского короля, как представительную фигуру. В нашей стране, с исторической склонностью к властной тирании, президентское государство слишком опасно.

Тогда мы, граждане, будем управлять потоками налоговых денег и на местном, и на национальном уровне и коррупция неизбежно будет отступать, а здравоохранение налаживаться. Конечно, демократия и самоуправление не победят пандемию, но они дадут нам шанс винить только самих себя в наших недоделках и помогут избежать излишних смертей.

Так что нынешняя, всё усиливающаяся в России и Белоруссии, тирания есть не фактор помощи, а причина усугубления страшной болезни. Речь идет и о Ковиде, и, шире, о развале наших стран, к которому приводит именно такая, абсолютно независимая от граждан, только ради себя самой существующая государственная власть.

И как маленькая иллюстрация, история русского земства. До введения в 1864 г. эффективного самоуправления, при всем русском абсолютизме в России вовсе не было ни образования, ни медицины для подавляющего большинства граждан. Крестьяне были поголовно неграмотны, а лечились только у знахарей (высшие сословия, которые управляли богатством страны, понятно, жили иначе). За полвека самоуправления сдвиг был колоссальный. Вот немногие факты из нашей книги "История России. ХХ век". Думаю, нам давно пора, избавившись от нового абсолютизма, начать строить государство для себя, и нынешняя ужасная пандемия властно требует от нас именно такого решения.

"В преобразовании всего уклада сельской жизни в Думский период огромную роль играли земские учреждения. Согласно закону 1864 г. на земства был возложен надзор за народным образованием; общественным здравоохранением; благотворительностью; местными дорогами и почтами; пожарным страхованием.

К началу Думского периода земство было учреждено и действовало в 34 губерниях Европейской России. В 1911 г. Столыпин, обойдя по ст.87 сопротивление Государственного Совета, добился учреждения земства в шести западных губерниях – Киевской, Подольской, Волынской, Витебской, Могилевской и Минской. В 1913 г. земские учреждения были введены еще в трех губерниях – Оренбургской, Астраханской и Ставропольской. Т.о. к Мировой войне земское самоуправление охватывало 43 административных единицы Империи первого порядка из 94. В земских губерниях проживало почти две трети всего населения России (110 млн. человек из 174).

В соответствии с политической программой Столыпина земства были освобождены от принудительного отчуждения части своих доходов в пользу государства. Если в 1895 г. 20% земских доходов отчислялись в пользу правительственных учреждений на местах (полицейские, судебные и военные надобности), то в 1912 г. такие отчисления составили только 4,9%. Более того, государство начало финансово поддерживать с 1908 г. своими субсидиями важные земские программы по здравоохранению, образованию и агрономической помощи сельского населения. Быстро возрастали, в связи с общим приростом народного богатства, и собственные доходы земств. Общий бюджет земств в 34 губерниях в 1895 г. составлял 65,8 млн. рублей, а в 1912 г. достиг 220 млн. рублей. Кроме того, бюджет земств в шести новых земских губерниях составил в 1912 г. 30 млн. рублей. К 1914 г. суммарный доход земств составлял 336,4 млн. рублей.

Главным источником доходов земств был земский налог на недвижимость, а расходы земств в первую очередь приходились на нужды местного здравоохранения (23,8%), образования (30,8%), агрономическую и ветеринарную помощь (11,2%), устройство и содержание дорог (5%), платежи по займам и отчисления в бюджет (21,0%).

Хотя ведущую роль в земствах продолжали играть крупные земельные собственники, они не могли действовать в своих узких интересах. Их контролировало земское общество. Кроме того, Правительство в Думское время готовило земства к переходу к всесословности и к введению малой (волостной) административно-земской единицы, в которой власть будет преимущественно в руках крестьян и создаваться на принципах земского самоуправления. Твердо исповедуя принцип частного интереса, частной собственности, как основание порядка, Столыпин всецело поддерживал идею самоуправляющейся волостной жизни, которая сумеет обустроить свою волость также хорошо и уютно, как хороший хозяин обустраивает свой дом, свою землю.

Выступая на открытии I Сессии Совета по делам местного хозяйства в марте 1908 г. Столыпин говорил: «Правительство убеждено, что, прекращая всякие попытки к беспорядкам, безжалостно прекращая их физической силой, оно обязано всю свою нравственную силу направить к обновлению страны. Обновление это, конечно, должно последовать снизу. Надо начать с замены выветрившихся камней фундамента и делать это так, чтобы не поколебать, а укрепить постройку. Порядок и благоустройство в селах и волостях – вот вопиющая нужда в деревне… Наши крупные села, наши железнодорожные поселки представляют из себя нечто хаотическое – какое-то накопление человеческого жилья без всяких признаков порядка и благоустройства…»

Открывшиеся возможности широкой земской работы, быстрый рост доходов земств, отмена ограничений 1890-х гг. и, наконец, наглядная демонстрация революционных бесчинств и бедствий во время событий 1905-06 гг. вызвали отход большинства земских организаций России от увлечения политической антигосударственной деятельностью. Земства приняли протянутую Столыпиным руку Правительства и начали дружную общую работу по организации местной жизни. От изматывающей обе стороны борьбы государственная власть и общественные силы перешли к сотрудничеству. За немногие годы результаты этого сотрудничества оказались очень значительными.

До создания земств в русской деревне профессиональная медицинская помощь отсутствовала полностью. Крестьяне прибегали к услугам знахарей, травников, бабок-повитух, колдунов. Результатом была колоссальная детская смертность, очень короткий средний период ожидаемой жизни (27 лет), пораженность многими хроническими болезнями. К концу XIX в. в 34 земских губерниях насчитывалось 1300 больниц с 30 тыс. кроватей для больных и с 10 тыс. мест для душевнобольных. В земской медицине работало 2500 врачей и 8000 младшего медицинского персонала. В 1895 г. в земских губерниях одна больница была на 6 500 жителей, в неземских – на 41 000 жителей. В 1913 г. в 43 земских губерниях больниц уже было 6773 со 190 500 кроватями, а медицинский персонал насчитывал 19 тыс. врачей, 22,5 тыс.фельдшеров и 12 тыс. акушерок. Во многих земских губерниях вся населенная сельская местность была разбита на врачебные участки с расстоянием до медицинского пункта в пределах 15 верст. В десяти губерниях центральной России таких врачебных участков было 3300. При врачебных участках создавались аптеки и склады медикаментов, все чаще здесь же организовывались центры вакцинации против оспы и бешенства. 16 из 29 пастеровских лабораторий России в 1914 г. находились на попечении земств и организаций городского самоуправления.

Все медицинские услуги и в большинстве земств – лекарства по рецептам предоставлялись бесплатно. Земский врач, фельдшер или акушерка в любую погоду проезжавшие в бричке десятки верст, чтобы оказать помощь тяжелобольному, или с утра до ночи принимающие больных на врачебном пункте стал образцом самоотверженного и бескорыстного служения народу. В большинстве сельских местностей России правильное медицинское обслуживание населения стало нормой к Мировой войне, а земский «дохтур» стал уважаемым и любимым в деревне человеком. При этом земские губернии по числу больниц, коек и врачей и качеству услуг существенно превосходили губернии, в которых земство так и не было введено. В 1914 г. земства израсходовали на нужды здравоохранения 82 600 тыс. рублей.

Ведущую роль играло земство и в организации крестьянского образования. До учреждения земств крестьянская Россия была почти всецело неграмотной. Правильное школьное обучение практически отсутствовало в деревне. Постепенно земство стало оплачивать из своих средств учителей и школьные пособия. В Думский период, в соответствии с планом сотрудничества государства и общества, всё большую долю расходов на образование в деревне берет на себя государство с перераспределением средств через земства. К 1914 г. существовало 50 тыс. земских школ, в которых работало 80 тыс. учителей и училось 3 млн. крестьянских детей. Земства обращали особое внимание на строительство новых школ с соблюдением современных педагогических и гигиенических норм. Земства начали создавать и систему средних школ, а также семинарий для учителей. Широко создавалась система школ для взрослых, а также и система библиотек и читален. В 1914 г. в 35 земских губерниях из 43 действовало 12 627 публичных библиотек. На народное образование земства истратили в 1914 г. 106 млн. рублей.

Кроме того земства активно развивали транспорт и связь в сельской России, в том числе и новейшие формы коммуникации. К 1914 г. земствами было создано 382 телефонных станции с 60 тыс. верст телефонных линий. Быстро строились, особенно в южных районах, улучшенные дороги с гравийно-щебенчатым покрытием.

В начале ХХ в. земства взялись за организацию агрономической помощи населению. Земский агроном к 1914 г. занял почетное место в русской деревне рядом с учителем и врачом. Земства заботятся о создании опытных сельскохозяйственных станций и образцовых полей, улучшении животноводства, травосеянии, организуют мелиоративный кредит, создают станции сельскохозяйственных машин и орудий. К 1914 г. современный железный плуг вытесняет из крестьянского быта древнюю деревянную «матушку-соху». Земства создают кредитные и ссудосберегательные товарищества для финансирования модернизации крестьянских хозяйств. Расходы земств по статье «содействие экономическому благосостоянию» возросли с 700 тыс. рублей в 1895 г. до 14 млн. рублей в 1912 г.

Неурожай, охвативший ряд губерний в 1906-1907 гг. снова потребовал объединения земских усилий. Общеземский союз, созданный (но не утвержденный официально) для поддержки хозяйственных и бытовых нужд нашей армии во время Русско-японской войны, и на этот раз под руководством князя Г.Е.Львова быстро организовал сбор средств в пользу голодающих и их эффективное распределение. Земцы попыталась выявить и причины постоянных неурожаев, потрясающих хозяйство России. В августе 1906 г. был созван Всероссийский съезд агрономов для обсуждения мер борьбы с неурожаями; труды этого съезда были изданы Общеземской организацией под названием «Неурожаи и агрономия».

Отвечая на призыв земства покончить с крестьянским голодом, вызываемым неурожаями, Правительство принимает специальный закон, предполагающий обязательную раздачу бесплатной муки в губерниях, страдающих от голода, из расчета 1 пуд (16,43 кг) на взрослого и пол пуда на ребенка в месяц. Если эта норма не может быть исполнена, полностью прекращается экспорт хлеба. Экспортеры зерна, заинтересованные в стабильных торговых связях со своими зарубежными партнерами, теперь первые приходили на помощь крестьянам губерний, пострадавших от неурожая. Земские учреждения сыграли большую роль и в борьбе с неурожаем 1911-1912 гг.

Важной сферой общеземской деятельности стало участие в объявленной Столыпиным масштабной крестьянской реформе, в частности в переселенческом движении. Общеземский съезд февраля 1908 г., собравший делегатов 18 губернских земств, поддержал совместные инициативы помощи переселенцам в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Результатом этой многоплановой работы стало, в том числе, и большое научно-статистическое исследование «Приамурье».

В конце 1913 – начале 1914 г. Общеземская организация выпустила массовым тиражом брошюру для народа, посвященную 50-летию земских учреждений в России. Небольшая книжка стала поводом для большой общественной дискуссии о судьбе земского движения и местного самоуправления в России.

25 июля 1914 г., в связи с объявлением войны, в Москве открылось экстренное губернское земское собрание. Управа предложила звать все земства России к дружной работе на пользу армии и создать «Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам». 30 июля 1914 г. на съезде уполномоченных губернских земств такой союз был создан. К неудовольствию его формального инициатора, Председателя Московской губернской управы Ф.В.Шлиппе и столичных властей, Председателем Главного комитета Всероссийского Земского союза (ВЗС) был избран князь Г.Е.Львов. В дальнейшем, объединив свои усилия с Союзом городов, Всероссийский Земский Союз сформировал Земско-городской союз – знаменитый Земгор, которому было суждено сыграть большую роль в политической жизни России".

Источник