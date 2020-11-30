Алексей Макаркин про планы партийной оптимизации

1. «Справедливая Россия» почти за год до выборов в полупроходной зоне, и для нее это опасно. Главное даже не в цифрах, а в дефиците привлекательных идей. Партия за десятилетия сильно сдвинулась в сторону консерватизма и державничества – так что уже трудно узнать в ней участника Социнтерна, чем «эсеры» когда-то весьма гордились. Но эти характеристики неуникальны – поэтому по консерватизму «Справедливая Россия» проигрывает «Единой России», а по державничеству – и КПРФ, и ЛДПР, продвигающим разные его варианты («красный» и условно «белый»). Новые прорывные идеи придумать трудно, поэтому в этих условиях важен каждый голос – поэтому исчезновение любого мелкого конкурента, способного отнять хотя бы полпроцента, для партии выгодно.

2. «Родина» - проект с хорошим брендом, запомнившимся прошлым, но с совершенно бесперспективным настоящим. Рогозин в него не вернется, по крайней мере, пока Кремль делает главную политическую ставку на «Единую Россию» (а в 2021 году такая ставка однозначна) - отбор голосов у «партии власти» прямо противоречит правилам игры.

3. «За правду» неудачно выступила на региональных выборах 2020 года. Сейчас партия завышает ставки перед возможным торгом с «эсерами», заранее объявив о составе первой тройки и в связи с этим об альянсе с Николаем Стариковым. Но Стариков с его неудачным опытом партстроительства и с образом, близким к прилепинскому, дополнительных голосов партии не даст.

4. Пенсионеры обладают прекрасным брендом, но после истории 15-летней давности с Гартунгом проводят столь смиренные избирательные кампании (тоже чтобы не отобрать голоса у «единороссов»), что шансов на прохождение в Думу у них немного. Разве что избиратели из протеста начнут голосовать за партию, не настроенную на успех.

5. «Патриоты России» - это давно уже партийная франшиза с политкорректным названием, под которой в регионах идут самые разные люди – от северокавказских кланов до соратников ныне арестованного красноярского Быкова. Конвертировать эти успехи в федеральный результат невозможно.

6. Так что на математическом уровне объединение, на первый взгляд, может быть выгодно всем. Но есть и ограничитель – не идеологический, а тоже математический. Проходных мест в партийном списке мало, желающих (в первую очередь, инкумбентов) много. Есть еще и интересы «эсеровских» губернаторов и спонсоров, которые захотят гарантий, вспоминая опыт так и не попавшего в Думу в 2016 году покойного Арсамакова. Так что малым партиям могут не понравиться условия – а «эсеры» многого им не предложат.

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