Close

Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

30.11.2020

Сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По словам коллег погибшего, причиной самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, — в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов, пишет Baza

Практика переработок участилась в последнее время в ФСО из-за острой нехватки кадров. Эти дополнительные часы службы никак не оплачиваются, утверждают сотрудники.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.