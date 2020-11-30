Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

Сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам коллег погибшего, причиной самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, — в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов, пишет Baza.

Практика переработок участилась в последнее время в ФСО из-за острой нехватки кадров. Эти дополнительные часы службы никак не оплачиваются, утверждают сотрудники.