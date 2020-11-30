Партия «Новые люди» заняла второе место по доходам

Партия «Новые люди» в третьем квартале года смогли привлечь 179 млн рублей и оказались на втором месте по уровню доходов после «Единой России». Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные ЦИК. «Единая Россия» сохраняет лидерство с доходом в 261 млн руб. На третьем месте Партия пенсионеров, которая собрала 92 млн руб.

Парламентские партии, получившие в первом квартале госфинансирование (в общей сложности около 7 млрд руб.), столь впечатляющей активности не демонстрировали: 76 млн поступило на счета ЛДПР, 18 млн собрала КПРФ. А «Справедливая Россия» с 13 млн не вошла даже в первую десятку самых «богатых» партий.

При этом тратили парламентские партии больше других: «Единая Россия» израсходовала за третий квартал 2,2 млрд руб., КПРФ — 403 млн, ЛДПР — 374 млн, а «Справедливая Россия» 96 млн. Среди непарламентских партий лидерами по объему расходов стали «Новые люди» (185 млн), «Партия пенсионеров» (102 млн) и «Яблоко» (73 млн).

Официальные финансовые отчеты не всегда отражают реальную картину, отмечает политолог Александр Кынев. Например, «Партия зеленых», в отличие от «Новых людей», не вела активной общефедеральной кампании, зато участвовала всего в двух региональных кампаниях — в Челябинске и в Коми, где по количеству наружной рекламы обошла даже «Единую Россию». А вот «Новые люди» и «За правду» Захара Прилепина вели не только региональную, но и федеральную кампанию — очевидно, что это и отразилось на структуре поступлений.

«Ведомости» сегодня пишут, что к выборам в Госдуму малые партии могут присоединиться к «Справедливой России». Среди подлежащих «утилизации» по задумке администрации президента — партии «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Пенсионеры России.