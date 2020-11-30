Майя Санду хочет вывода российских военных из Приднестровья

Из Приднестровья необходимо вывести российских военных, считает избранный президент Молдавии Майя Санду.

«В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии», — цитирует выступление Санду на пресс-конференции Znak.com.

Санду намерена обсудить этот вопрос с Москвой. По ее словам, миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую: «В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю».